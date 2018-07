Meer vrijheden voor Nederlandse politie binnen de Benelux

Eerder aangehou­den terreurver­dach­ten hadden plannen voor aanslag Rotterdams politiebu­reau

11:34 Twee mannen die afgelopen juni in de Rotterdamse wijk Bloemhof zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, hadden het plan een aanslag te plegen op een politiebureau. In een ambtsbericht van de inlichtingendienst AIVD stond ook dat een van hen na de ramadan een gewapende aanslag zou willen plegen in Parijs. Hij zou willen sterven als martelaar en benieuwd zijn wat hij in het paradijs ging aantreffen.