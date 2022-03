Meer vrouwen in de raad, mede dankzij voorkeursstemmen

In de nieuw verkozen gemeenteraden is ruim 36 procent van de raadsleden vrouw. Vóór de stembusgang van 16 maart was dit nog 31 procent.

In de zeventig grootste gemeenten is het aandeel vrouwen in de gemeenteraad nog hoger. Dat meldt Stichting Stem op een Vrouw.

Volgens de organisatie vindt ‘de groei niet plaats dankzij meer gelijkheid op de kieslijst, maar dankzij de kiezer’. Stichting Stem op een Vrouw becijferde dat 459 vrouwelijke raadsleden die op een ‘onverkiesbare’ plek stonden toch de raad in komen dankzij voorkeurstemmen.

Quote Over hele politieke spectrum wordt slim op vrouwen gestemd Stichting Stem op een Vrouw

Vóór de verkiezingen van 16 maart waren in zeven gemeenten vrouwen in de meerderheid. Nu zijn dat er 24, waaronder in Wageningen, Delft, Zwolle, Utrecht, Leeuwarden en Nijmegen.

Spectrum

In geen enkele gemeente zit géén vrouw in de raad. Voor de verkiezingen was dit in één gemeente het geval. In de raden van Terschelling, Steenbergen en de Gelderse gemeenten Druten en West Maas en Waal is het aandeel vrouwen het laagst.

,,Over hele politieke spectrum wordt slim op vrouwen gestemd” schrijft Stichting Stem op een Vrouw in een persbericht. Zo kwamen er met voorkeursstemmen 14 vrouwen de raad in voor ChristenUnie, 53 voor CDA, 61 voor D66, 39 voor PvdA, 76 voor GroenLinks en 37 voor de VVD.

