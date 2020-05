Meerdere gewonden door botsing trein met tractor bij Hooghalen: ‘machinist zit bekneld’

Maat vol bij boa’s: ‘We gaan niet wachten op de eerste dode’

16:43 De maat is vol bij de buitengewoon opsporingsambtenaren na het geweldsincident in IJmuiden. De vakbonden zijn woedend. Ze overwegen om het werk landelijk neer te leggen of in meer steden geen bonnen meer uit te schrijven, zoals nu in Rotterdam gebeurt, als de boa’s niet snel een wapenstok en pepperspray krijgen om zichzelf te verdedigen.