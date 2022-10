Meerdere katten overleden na wurging met snelbinder: ‘Je maag draait er van om’

Eva (6) is dolblij: haar fietsje met armprothe­se is terug

Dolblij is Eva (6) nu haar fiets terug is. Een jaar lang moest ze wachten op een speciale armprothese om ook te kunnen fietsen. Een hele zomer heeft ze geoefend om het onder de knie te krijgen. Maar na een paar maanden fietsplezier werd haar kostbare bezit afgelopen week uit de achtertuin gestolen. Gelukkig is hij boven water. „Ze is dolgelukkig.”

9:26