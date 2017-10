Meerdere scholen ontruimd na reeks bommeldingen

Volgens bronnen rond de school in Maastricht kwam om 13.00 uur een telefoontje binnen, waarbij een Engels sprekende persoon zei dat er een bom in het gebouw zou liggen. Daarna ging het brandalarm af en moest iedereen naar buiten.



De vele honderden leerlingen en docenten werden opgevangen in een sportcomplex bij de Geusselt. De politie heeft het United World College aan de Discusworp gecontroleerd, maar niets verdachts aangetroffen.



De Internationale School aan de Oirschotsedijk in Eindhoven werd vanmiddag eveneens uit voorzorg ontruimd na een bommelding. De politie deed onderzoek, maar vond niets.



De politie in Eindhoven liet weten dat de Internationale School aan de Oirschotsedijk zelf was begonnen met de evacuatie van leerlingen en personeel. Al snel werd het gebouw vrijgegeven. Een politiewoordvoerder meldde daarna dat er geen aanleiding meer is om te denken aan reële dreigingen.



In Utrecht was aan het Janskerkhof de Hogeschool van de Kunsten enige tijd ontruimd. De omgeving werd afgezet vanwege een bommelding. Die kwam binnen via de conciërge van de school. In het pand werd niets aangetroffen. De leerlingen mochten na enige tijd weer naar binnen.