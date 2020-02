Meerderheid SP-fractie Breda legt raadswerk neer als gevolg van conflict in de afdeling

'dit komt hard aan' Jasper (31) doodgere­den in België, bestuurder op de vlucht en opgepakt in Nederland

7:41 In het centrum van het Belgische Arendonk heeft gisteravond rond 18.45 uur een dodelijk verkeersongeval met een fietser plaatsgevonden. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, sloeg vervolgens op de vlucht. Hij was volgens een getuige zichtbaar dronken en stapte eerst nog uit. De bestuurder vluchtte daarna in de richting van Reusel naar Nederland, waar hij in de loop van de avond werd opgepakt door de Nederlandse politie.