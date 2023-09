Meerderheid studenten blijft bij papa en mama: uit huis gaan te duur door leenstelsel en kamernood

Thuis wonen is sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 snel de norm geworden. Ging acht jaar terug ruim de helft van de Nederlandse studenten (53 procent) uit huis, nu is dat nog 44 procent. De reden dat 355.000 studenten ‘Hotel Mama & Papa’ verkiezen laat zich raden: bijna de helft (48 procent) vindt de woonlasten te hoog. Een gemiddelde uitwonende student is dit collegejaar maandelijks 555 euro aan woonlasten kwijt en heeft een besteedbaar budget van 1120 euro.

De verschillen per onderwijstype zijn overigens groot. Zes op de tien studenten aan hogescholen blijft thuis wonen. Aan universiteiten is dat één op de drie studenten.

Studenten klagen niet alleen over de betaalbaarheid, maar ook over de krappe woningmarkt. Een vijfde van de studenten geeft aan dat in hun studiestad geen huisvesting beschikbaar is. Dat geldt met name voor Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. De woningmarkt voor studenten is daar al jaren zeer krap. In Den Bosch en Zwolle is er eveneens schaarste.

Emotionele ontwikkeling

Kences, het kenniscentrum van dertien sociale studentenhuisvesters, is flink geschrokken van de daling. ,,We weten dat het op kamers wonen bijdraagt aan het welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten en jongeren”, zegt directeur Jolan de Bie. ,,Uit huis gaan is een natuurlijke stap naar zelfstandigheid en stimuleert het aanleren van fundamentele levensvaardigheden die helpen bij het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit, het opbouwen van relaties met anderen en het hanteren van verwachtingen van de omgeving.”

Volledig scherm Spaanse studenten Simone Marquez en Clara Fernandez doen in Wageningen mee aan proef van studentenhuisvester Idealis om een kamer te delen. © Herman Stver

Toch is er een beetje goed nieuws voor de nieuwe lichting studenten: het tekort aan studentenkamers is afgelopen jaar gedaald: van 27.000 naar 23.700. ,,Dat komt vooral doordat het aantal studenten afgelopen jaar met 13.700 afnam”, stelt De Bie. Er zijn verder de nodige nieuwe studentenwoningen opgeleverd. Bovendien gaan dus vanwege de krappe markt en hoge woonlasten steeds minder studenten op kamers. ,,Ze denken: er is toch geen woonruimte, dus ik ga ook niet zoeken.”

De daling is waarschijnlijk van korte duur. Kences verwacht dat het tekort komende jaren toeneemt naar 40.000 tot 57.000 kamers in 2030. ,,Door de hernieuwde invoering van de basisbeurs wordt een kamer voor meer studenten bereikbaar.”

Om de tekorten terug te dringen, is vorig jaar door studentenhuisvesters, gemeenten en bouwers het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030 opgesteld. De bedoeling is dat er in de komende zeven jaar zestigduizend studentenwoningen bijkomen. Voor een derde daarvan ligt nu een serieus plan.

Buitenlandse studenten

Al met al blijft het huisvesten van studenten een hardnekkig probleem, waar studentenhuisvesters al minstens twee decennia mee worstelen. Dat Nederland sowieso een enorme woningnood kent (er moeten een miljoen woningen bijkomen) helpt niet mee.

Ook de groei van het aantal buitenlandse studenten speelt mee bij de woningnood. Hun aantal groeide van 9 procent in 2015 naar 16 procent nu. Tellen zij mee dan woont alsnog een meerderheid van 53 procent - 400.000 op de in totaal bijna 755.000 ingeschreven studenten - op kamers. Buitenlandse studenten hebben immers allemaal woonruimte nodig.