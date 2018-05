Meerderheid voorstander Europese vliegtaks

In het regeerakkoord staat dat het kabinet in 2021 in Nederland een vliegbelasting wil invoeren als andere maatregelen niet zorgen voor minder milieuvervuiling door vliegverkeer. Een vliegtaks die alleen in Nederland wordt ingevoerd, kan op minder steun rekenen. 40 procent van de ondervraagden is hier voor, maar bijna de helft (48 procent) is tegen.