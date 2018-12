Meest gezochte crimineel van Nederland ‘heeft geen vertrouwen in eerlijk proces’

Bereid je voor op een nat weekend met veel wind (en op sneeuw in de Alpen)

11:02 Van een rustig herfstweertje is dit weekend geen sprake. Het gaat vooral zaterdag stevig waaien en er wordt veel regen verwacht. Echt koud wordt het niet met temperaturen van rond de 9 of 10 graden. Voor de wintersportliefhebbers is er wél goed nieuws: in de Alpen wordt veel sneeuw verwacht.