Meeste gemeenten houden Piet bij intocht zwart (of bruin)

Jop Euwijk en Frank Rensen van historisch onderzoeksbureau Het Citaat verwachten dat de lokale verschillen tussen Piet zullen toenemen. ,,In de ene plaats pikzwart, in de andere plaats alle kleuren van de regenboog. Het sinterklaasfeest is altijd al van streek tot streek anders ingevuld”, schrijven zij in hun nieuwe boek De identiteitscrisis van Zwarte Piet. ,,De Zwarte Piet die jullie hebben onderzocht, is de afgelopen vijf jaar weinig verandert op het gebied van kleur. Maar 'traditioneel' is die Zwarte Piet strikt genomen niet, want de traditie verandert steeds”, stellen zij.



,,De laatste zes jaar hebben een enorme verschuiving laten zien, zeker als je beseft dat de er al sinds het begin van de 20ste eeuw kritiek is geweest op Zwarte Piet. We zitten nu echt op een omslagpunt, al is het niet in een jaartje geregeld. Het enge en bestraffende element van de sinterklaasviering - tegenwoordig bijna verdwenen - is ook meer dan 100 jaar onderwerp van discussie geweest.”



Hun historische onderzoek leverde overigens geen sluitend bewijs op voor de vraag waar de figuur van Zwarte Piet nu precies vandaan komt. ,,Daar is, ook onder wetenschappers, geen consensus over. Het ware verhaal bestaat niet. Maar dat het fenomeen grote raakvlakken vertoont met racistische stereotypen lijkt ons onomstotelijk bewezen."