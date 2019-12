Meeste Nederlanders wel klaar met boerenprotesten

Deel vrouwelij­ke zakkenrol­lers­ben­de opgerold in Amsterdam

0:08 Een deel van een vrouwelijke, Europees opererende zakkenrollersbende is eind november in Amsterdam opgepakt. Deze zes blijken deel uit te maken van een groep van ongeveer 25 jonge vrouwen die in Frankrijk, België en Nederland actief waren. Een van de vrouwen heeft nog negen jaar celstraf openstaan in België.