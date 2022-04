Meeste sneeuw op heuvels en Veluwe, mogelijk zondag kouderecord

VideoPrecies een week geleden leek het nog zomer. In de parken was het zelfs druk met zonaanbidders op een kleedje. Op de eerste dag van april is het helemaal anders. We moeten het doen met een pak sneeuw op auto's en daken.

Op de wegen was het lang niet zo dramatisch als donderdag. Toen was het met ruim 800 kilometer file de drukste ochtendspits van 2022. Op een paar ongelukjes na bleven monsterfiles uit, en ook op het spoor was weinig hinder ondanks de sneeuw.

Vanavond sneeuw

Op veel plaatsen ligt vrijdagochtend zo’n 3 tot 5 centimeter sneeuw op bomen, gras en auto’s. Op de wegen ligt beduidend minder, door bodemwarmte smelt dat snel. Regionaal kunnen veel wegen wel wit en glad zijn. Op de Veluwe en de heuvels bij Nijmegen is meer dan 10 centimeter sneeuw gevallen.

Langzaamaan trekt de sneeuw in ons land weg. Te beginnen in het noorden, omdat daar de temperatuur al boven het vriespunt ligt. Wie in het zuiden of aan de oostgrens woont, heeft het langst ‘sneeuwpret’.

Meteorologen verwachten tot vanavond sneeuwval in het zuiden. Die vlokken zullen bijvoorbeeld in Limburg goed blijven liggen. Daar wordt het vandaag niet warmer dan een graad of 2. Bij de grens met Duitsland kan nog lang (natte) sneeuw blijven dwarrelen.

Volledig scherm Alphen aan den Rijn bedekt onder een laagje sneeuw in april. © Josh Walet

Weekend

In het zuidoosten kan morgen nog (natte) sneeuw vallen. Maar in de rest van het land blijft het droog. ,,De temperatuur is dan ook boven het vriespunt. Tussen de 2 en 6 graden”, vertelt Weerplaza-meteoroloog Rico Schröder.

Door het ‘warmere’ weer is de voorspelling niet dat veel sneeuw op zondag zal blijven liggen. ,,Waarschijnlijk is het alleen natte sneeuw en hagel.”

De nacht naar zondag wordt wel héél koud, stelt Weerplaza. ,,Het kan zelfs -5 graden worden. Dat zou voor 3 april een kouderecord zijn”, zegt Schröder. In de Bilt is het koudste record op 3 april vooralsnog -4,8 graden. ,,In de gaten houden dus.”

Volledig scherm Een kat verkent de besneeuwde tuin in regio Utrecht. © AD

Volledig scherm Nederland, , Rosmalen, sneeuw plezier bij de Terpenborch © copyright Marc Bolsius

Lees hier ons liveblog van vanochtend terug over de sneeuw.

Volledig scherm Sneeuw op station Alphen. © AD