Mega-onderzoek naar drugs en witwassen: zeven arrestaties en 22 invallen

Twee jaar onderzoek naar drugshandel en witwassen leidde vanmorgen in alle vroegte tot de arrestatie van zeven verdachten in de Rotterdamse regio en Amsterdam. Op 22 plekken deed de politie invallen, van een bedrijfspand in Nieuwerkerk aan den IJssel tot een woning in Bergschenhoek. Bij die laatste inval werden dure auto’s in beslag genomen.

Honderden politiemensen zijn betrokken bij de mega-operatie, die zich uitstrekt over heel Nederland maar ook in het buitenland. Ook in Servië en Luxemburg zijn invallen geweest.

De zeven verdachten werden opgepakt in Rotterdam, Bergschenhoek, Oostvoorne, Ouderkerk aan den IJssel en Amsterdam. Invallen waren er onder meer ook in Hoogvliet, Den Haag, Valkenburg (Limburg) en Denekamp.

Auto's in beslag genomen

In Nieuwerkerk aan den IJssel staat bij het bedrijfspand een bewakingseenheid, om te zorgen dat de politiemensen die binnen zijn hun werk veilig kunnen doen. In Bergschenhoek zijn meerdere dure auto’s in beslaggenomen. Ook zijn op meerdere plekken administraties van bedrijven, laptops, telefoons en andere gegevensdragers meegenomen voor onderzoek.

Dit is belangrijk voor het onderzoek naar witwassen, waarbij criminelen proberen te verdoezelen hoe zij aan hun geld zijn gekomen. Dat kan bijvoorbeeld door geld te storten op de rekening van een bedrijf in een ander land dat minder controleert op de herkomst van het geld of valse rekeningen te maken, waardoor het lijkt alsof een bedrijf geld heeft verdiend terwijl dit geld eigenlijk van bijvoorbeeld drugshandel afkomstig is.

Bewijs verzameld

Het onderzoek naar de criminele organisatie begon twee jaar geleden toen er informatie binnenkwam over mogelijke criminele activiteiten. Hierop is een financieel team van de Rotterdamse politie aan het werk gegaan. Op basis van de verzamelde bewijzen is vanmorgen overgegaan tot de aanhoudingen en invallen.



De verdachten worden zo snel als het kan verhoord. Ze zitten in beperkingen. Dit betekent dat ze geen contact met elkaar mogen hebben, of met hun familie, maar alleen met hun advocaat.