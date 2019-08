Megan (15) werd doodgestoken door klasgenoot: ‘We voelen ons enorm verslagen’

5 jaar geëist tegen oud-lijf­wacht voormalig No Surrender-cap­tain

19:42 Tegen voormalig No Surrender-lid Ayhan B. (51) uit Zwolle is vanmiddag voor de rechtbank in Assen een gevangenisstraf van 5 jaar geëist. B. zou in 2014 en 2016 als security- en incassoman van de inmiddels verboden motorclub betrokken zijn geweest bij minstens vier (zware) mishandelingen, al dan niet in combinatie met diefstal, afpersing en bedreiging.