Ouders van zwaarst getroffen gezin spoordrama Oss spreken dank uit: 'Jullie helpen ons om het verlies te verzachten'

Als nachtredac­teur het nieuws bijhouden is een beetje 'survival­jour­na­lis­tiek'

16:14 Als Nederlanders gaan slapen, gaat het nieuws gewoon door. Ook dan moet iemand bepalen welk nieuws belangrijk genoeg is om over te schrijven. Mari Meyer is zo'n nachtredacteur: 'Het is in de nacht een beetje survivaljournalistiek.'