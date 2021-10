Meisje (18) gooide eerst haar tas naar beneden en sprong toen zélf van vier hoog uit het raam

Lichaam vermiste vrouw (34) gevonden in auto bij hotel, waarschijn­lijk misdrijf

8 oktober De vrouw die donderdagavond overleden is gevonden bij De Witte Bergen in Eemnes is een 34-jarige vrouw uit Heerlen. De politie onderzoekt of het gaat om een natuurlijke dood of een misdrijf. ,,We houden rekening met dat laatste.”