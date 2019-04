Meisje (18) van fiets getrokken en verkracht in bosjes Asten-Heusden

Grote zoekactie

Weggevlucht

Het meisje is opgevangen door specialisten van de zedenpolitie, die met haar in gesprek gaan. Terwijl het meisje en de dader in de bosjes waren, zijn er meerdere auto’s langsgereden.

Buurtbewoners

Verschillende buurtbewoners hoorden het geluid van de politiehelikopter die in de nacht van zondag op maandag over Heusden vloog. Huub Thijssen is een van hen. Hij woont aan de Kasteellaan in Heusden en vertrok rond 3.45 uur naar zijn werk. De politie was daar nog bezig met onderzoek. Thijssen moest stoppen en zijn auto werd doorzocht. Er werd niets gevonden. Ook vroeg de politie hem of hij iets had gezien. De dader zou namelijk in de richting van de Kasteellaan zijn gevlucht. Er werd vanochtend tot 11.00 uur met honden gezocht in de bosjes langs de laan.