Meisje (3) in Almelo wacht al urenlang op haar ouders

Het meisje werd vanochtend vroeg al aangetroffen bij het van Goghplein ter hoogte van de Titus Brandsmahof. Ze werd vervolgens meegenomen naar het bureau. Daar zit ze al zeker vier uur te wachten op haar ouders. Volgens de politie kon het meisje zelf weinig vertellen. De politie checkte zelf bij alle kinderdagverblijven en scholen in de omgeving of daar een meisje vermist was. Dat bleek niet het geval.



Ook op het asielzoekerscentrum in het naburige Azelo werd niemand vermist. Omdat de ouders zich nog niet gemeld hebben, plaatste de politie zojuist een foto van het meisje. De politie zegt een situatie als deze nog niet eerder te hebben meegemaakt. Het kindje was volledig gekleed in roze, droeg een blauw jasje en had een rugzakje bij zich met broodtrommel en drinkbeker.



Ken je haar of weet je wie het is? Meld je dan bij de politie via 0900-8844 of 112.