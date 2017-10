Meisje (4) wacht urenlang tevergeefs op ouders op politiebureau

Een 4-jarig, verdwaald meisje heeft maandag in Almelo urenlang zitten wachten op haar ouders. De politie had grote moeite de ouders te traceren van het kind, die in de veronderstelling waren dat hun dochter gewoon op school zat. Na ruim vier uur werden ouders en dochter alsnog herenigd bij Stadstoezicht Almelo.

Politie Almelo zegt nog niet eerder te hebben meegemaakt dat een kind zo lang kwijt was, voordat iemand het miste.



Het meisje werd vanochtend rond de klok van tien in Almelo aangetroffen bij het van Goghplein, ter hoogte van de Titus Brandsmahof. Ze was volledig gekleed in het roze en had een rugzakje bij zich met broodtrommel en drinkbeker.



Een medewerker van stadstoezicht had het kleine meisje zien ronddwalen en besloot de politie te waarschuwen. Daar werd besloten het meisje op te vangen bij Stadstoezicht Almelo.

Foto

Het kind zat vervolgens urenlang in een kamertje te wachten op haar ouders. Ondertussen at ze haar boterhammen op en maakte ze meerdere tekeningen.



Volgens de politie kon het meisje zelf weinig vertellen. Een medewerkster van stadstoezicht Almelo vertelt: ,,Het enige dat ze kon vertellen was dat ze Milou heet en naar Juf Barbera wilde. Maar ze is heel lief geweest de hele tijd."



Politie en stadstoezicht checkten ondertussen kinderdagverblijven en scholen in de omgeving, maar daar werd niemand vermist. Ook bij het asielzoekerscentrum in het naburige Azelo zeiden ze geen kinderen te missen.



Een oproep op Facebook met omschrijving van het meisje leverde eveneens geen resultaat op. Als noodgreep besloot de politie rond 13.30 uur een foto van het kind te publiceren. Dat sorteerde effect, na duizenden 'shares' op Facebook werd het meisje binnen een uur herkend en meldden de ouders zich.

Quote Het enige dat ze kon vertellen was dat ze Milou heet en naar Juf Barbera wilde

Wel gebeld