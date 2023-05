Meisje (5) overlijdt bij ongeval met kampioenswagen van meisjesvoetbalteam

UpdateBij een ongeluk in Yerseke in Zeeland is zaterdagmiddag een meisje om het leven gekomen. Het slachtoffer stond op een kampioenswagen en is van deze praalwagen gevallen. Het gaat volgens voorzitter David Bakker van de VV Yerseke om de dochter van de chauffeur. ,,Dit is een vreselijk drama.’’

Het ongeluk gebeurde toen de opengewerkte kleine vrachtwagen op weg was naar het sportcomplex aan de Hogeweg. Het meisjesteam van de club zou vanwege het behaalde kampioenschap een ereronde door het dorp maken.

Volgens Bakker had de chauffeur zijn twee dochtertjes meegenomen omdat hij dacht ze dat dat leuk zouden vinden. Op weg naar het sportcomplex aan de Hogeweg waar het meisjesteam zat te wachten, ging het mis, mogelijk omdat de bestuurder flink moest remmen. Bakker: ,,Bij de Welleweg is één van dochtertjes van de wagen gevallen. Ze was op slag dood. Het is een zwarte dag voor dit gezin. Ik hoop dat het de kracht vindt om dit verlies te verwerken.”

Ook de begeleidster van het meisjesteam reed mee op de wagen. ,,Ze is totaal in shock”, zegt Bakker. Het meisjesteam dat kort voor het noodlottige ongeval als kampioen was gehuldigd, werd op het sportcomplex gehouden en opgevangen. Volgens Bakker zijn ze totaal overstuur. De wedstrijd van het eerste voetbalteam van Yerseke tegen VCK werd gestaakt toen het bericht over het noodlottige ongeval het bestuur bereikte. Alle wedstrijden werden vervolgens afgelast. Het publiek is verzocht meteen naar huis te gaan.

De forensische recherche onderzoekt het ongeluk momenteel.

Impact

Ouders van de voetbalsters haalden daarna hun kinderen op. Ze kwamen samen op één adres, waar ze van de eerste schrik konden bijkomen. Daarna gingen ze gezamenlijk weer terug naar het sportcomplex, zegt Bakker. ,,Slachtofferhulp en de GGD waren hier aanwezig om de meisjes te begeleiden. Zo’n tragedie heeft een enorm impact op meisjes van 15 jaar. Professionele hulp is in zo’n situatie nodig.”

Bij de voetbalclub is het tragische ongeval hard aangekomen. ,,Het zou een topdag worden. Er werd eten uitgedeeld en iedereen was in de wolken. Totdat het vreselijke nieuws binnenkwam. Ik dacht meteen aan mijn jongere zus die in het kampioensteam voetbalt, maar gelukkig was ze niet op de wagen meegereden. Ik ben blij dat ze veilig is. Maar voor dat gezin dat een kind is verloren, is dit een drama. Het meisje had nog zoveel jaren voor zich. Ik ga nu maar snel naar huis”, zegt één van de kantinemedewerksters die anoniem wil blijven.

Bij de Welleweg die ‘s middags nog steeds met linten is afgezet, reppen de paar omstanders die er nog zijn van een tragedie. Veel willen ze niet kwijt over het dramatische ongeluk. ,,We hebben het niet zien gebeuren.” De weg blijft gedurende het onderzoek dicht voor verkeer.

Ongevallen

Er zijn in het verleden vaker ongelukken gebeurd met zulke praalwagens waarop kampioenschappen worden gevierd. Zo raakten vorig jaar 20 mensen gewond in het Overijsselse Losser nadat de huifkar waarop de voetballers tonden kantelde. Vier mensen moesten met de ambulance naar het ziekenhuis.

Ook in Waardenburg ging het in 2014 mis, toen een platte kar met voetballers van de plaatselijke voetbalclub WNC kantelde. In maart 2010 kantelde in Boekel een kar met daarop enkele teams van de plaatselijke handbalclub. Daarbij vielen 22 gewonden.

Volledig scherm De politie ter plaatste na het ongeval in Yerseke. © HVZeeland