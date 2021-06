Meisje (7) dat overleed na aanrijding met bus ‘moest vermoedelijk uitwijken voor openslaande taxideur’

Coronavirus LIVE | Sywert van Lienden praat morgen over mondkapjes­deal, besmette leeuwin overleden

18:31 België gaat tieners van 16 en 17 een vaccin aanbieden tegen het coronavirus. De jongeren hebben geen toestemming nodig van hun ouders om zich te laten vaccineren, en ze krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech. Ondernemer Sywert van Lienden, die onder vuur ligt door zijn mondkapjesdeal, doet morgen zijn verhaal in Buitenhof. En in een Indiase dierentuin is een leeuw aan corona overleden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.