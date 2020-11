‘Meldingen van discriminatie op universiteiten in twee jaar tijd verdubbeld’

Het aantal meldingen van discriminatie in het hoger onderwijs is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Op universiteiten zijn de meldingen meer dan verdubbeld in aantal. Dat concludeert EenVandaag dat cijfers heeft opgevraagd . De meldingen zijn gedaan bij vertrouwenspersonen van de scholen.

In het hoger onderwijs zijn vorig jaar 170 meldingen gedaan van discriminatie, zowel door medewerkers als door studenten. Dat zijn er meer dan in 2018 (142) en in 2017 (104).

Universiteit van Amsterdam

Het gaat om meldingen die gedaan zijn bij de vertrouwenspersonen van de veertien grootste universiteiten en de twaalf grootste hogescholen in het land. De meeste meldingen zijn van discriminatie op basis van ras, seksuele voorkeur, religie en handicaps.

Op universiteiten steeg het aantal van 42 in 2017 naar 98 vorig jaar. Daarbij is de Universiteit van Amsterdam met 22 meldingen ‘koploper’, meldt EenVandaag. Op hogescholen steeg het aantal meldingen van 62 in 2017 naar 72 afgelopen jaar.

‘Topje van ijsberg’

Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is dit ‘het topje van de ijsberg’. LSVb-voorzitter Lyle Muns zegt tegen het actualiteitenprogramma dat maar weinig studenten weten waar ze een melding kunnen maken door gebrekkige informatie. ,,Er is nog altijd een hardnekkig probleem met discriminatie in het onderwijs.”

De Vereniging van Universiteiten laat weten dat universiteiten met informatiecampagnes al aandacht vragen voor dit probleem. De stijging van meldingen is daarom te verklaren door die extra aandacht, zegt een woordvoerder.