Meldpunt telt 12 uur na opening al 2500 klachten over vuurwerk

Het grootste aantal klachten gaat over zogeheten categorie 1 vuurwerk dat al in supermarkten te koop is. ,,Categorie 1 vuurwerk is door de overheid gekwalificeerd als ongevaarlijk. Vroeger heette dit fop- of schertsvuurwerk en bestond het assortiment vooral uit sterretjes, knalerwten en trekrotjes'', meldt de organisatie. Tegenwoordig vallen ook grondbloemen, kleine fonteinen en ratellinten daaronder.