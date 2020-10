Meldpunt voor ouderen die bankfiliaal missen: 'Digitale tijdperk is veel lastiger’

De Amsterdamsche Bank, de Rotterdamsche Bank, de Raiffeisenbank, de Boerenleenbank, de Christelijke Boerenleenbank, de Twentsche Bank, de Nederlandsche Middenstandsbank, de Nutsspaarbank, de Volksspaarbank en de Rijkspostspaarbank. Hans Boon (89) herinnert zich nog levendig het rijke bankleven toen hij decennia terug in het Zaanse Wormerveer kwam wonen. ,,Nu is er geen enkele meer over. Het laatste bankfiliaal, dat van de ING, sloot jaren geleden.” Sinds deze zomer is ook het ING-kantoor in het nabijgelegen Krommenie dicht.