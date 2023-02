Melkveehouders leggen bom onder landbouwakkoord: ‘Eerst eisenpakket afzwakken’

,,Je houdt geen sector van enige statuur meer over”, waarschuwt Gerrit van Schaick, zelf boer met 100 melkkoeien in Loenen aan de Vecht en bestuurder van de NMV. ,,Ook internationaal raken we onze vooraanstaande positie kwijt. Onze nationale productie zou terugzakken tot het niveau van de jaren 70. Als boer kun je zo geen boterham meer verdienen.”

Van Schaick schreef voor de NMV samen met onder meer landbouworganisaties LTO en Agractie een analyse van alle Haagse eisen die afkomen op de melkveehouderij. De studie is vrijdag gepresenteerd aan de sectortafel melkveehouderij, één van de overlegtafels waar onderhandelingen uiterlijk in april moeten leiden tot een landbouwakkoord.

Onaanvaardbaar

Maar minister Piet Adema (Landbouw) en Christianne van der Wal (Natuur) zullen hun eisenpakket moeten afzwakken, willen zij de boeren ooit meekrijgen, aldus Bleker, voormalig staatssecretaris voor het CDA. ,,Als de ministers vasthouden aan alle verzwarende eisen, dan bereiken we nooit een akkoord. Het huidige kader dat de regering stelt, is voor ons onaanvaardbaar.”

Agractie-bestuurder Erik Luiten, melkveehouder in Aalten, valt hem bij. ,,Als Den Haag volhardt in wensdenken, dan gaat het niet lukken.”

Zo’n grote krimp is niet zonder schade op te vangen, stelt Van Schaick. ,,Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor de zuivelindustrie en de daaraan gelieerde kennis- en onderzoeksinstellingen. Want wat heb je nog aan research op de Wageningen Universiteit als er geen sector van wereldfaam achter staat?” Melkveehouders vrezen dat het ministerie van LNV, laat staan burgers, zich niet realiseren wat de consequenties zullen zijn.

Extensivering

Opmerkelijk genoeg is het beleid van de overheid juist gericht op extensivering, dus dat er minder koeien per hectare worden gehouden. Zo wordt er gedacht over een maximum aan het aantal runderen per hectare. Bleker: ,,Dan hebben we niet minder, maar juist meer grond nodig.”