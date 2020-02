Mendes Moreira: Veel mensen durven nog altijd niet op een racist af te stappen

Van alles afgelast door storm: ‘Niet te doen en zelfs gevaarlijk’

18:20 Sportwedstrijden, waaronder de Nederlandse eredivisie en het Belgische profvoetbal, evenementen en markten zijn afgelast in verband met de komst van de krachtige storm Ciara naar Nederland. ,,Windkracht 8 à 9 met stoten van 10 à 11 beaufort is niet te doen met je fiets op het strand, en zelfs gevaarlijk’’, verweert bijvoorbeeld de organisatie van een mountainbikewedstrijd zich. Volg alles over storm Ciara in dit stuk.