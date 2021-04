Mensen uit 1952 vervroegd uitgenodigd voor coronaprik

CORONAVIRUS LIVE | Aantal nieuwe coronage­val­len fors gestegen door technische storing

19:51 Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal fors gestegen, maar dat komt deels door een technische storing eerder in de week. De storing is verholpen en tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 8797 vastgestelde besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.