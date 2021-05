Mensen uit 1963 en 1964 aan de beurt voor coronavaccinatie

Mensen die zijn geboren in 1963 en 1964 zijn aan de beurt voor een coronavaccinatie. Het gaat om ongeveer 450.000 mensen. Zij krijgen het BioNTech/Pfizer- of Moderna-vaccin. Vanaf dinsdag krijgen zij de uitnodigingsbrief voor een coronavaccinatie op de mat, maar vanaf vandaag kan al online een afspraak worden gemaakt via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Volgens het RIVM kunnen mensen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden nu op basis van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route uitgenodigd. Bijvoorbeeld omdat ze werken in de zorg. Wie al gevaccineerd is, kan de tweede uitnodiging als niet verzonden beschouwen, stelt het RIVM.

Volgens coronaminister Hugo de Jonge is nu iedereen met een medische indicatie tussen 18 en 60 jaar die elk jaar de griepprik krijgt, uitgenodigd. ,,Nu gaan we weer verder op volgorde van leeftijd (oud -> jong)”, zo twittert hij. RIVM laat via een woordvoerder weten dat nog niet iedereen een uitnodiging heeft gekregen uit de zogenaamde griepprikgroep. ,,Wel bijna iedereen, maar in sommige gevallen moeten mensen de uitnodiging nog krijgen.”

Totaal willekeurig

Zaterdag berichtte deze krant na een rondgang langs patiëntenorganisaties en experts dat de uitnodigingen voor coronavaccinaties op basis van een medische indicatie totaal willekeurig lijken te zijn verstuurd. Sommige patiënten krijgen tot hun stomme verbazing een uitnodiging terwijl ze amper iets mankeren, terwijl anderen doodziek zijn en maar niets horen.



Patiëntenorganisaties noemden de gang van zaken ‘absurd'. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) beaamde dat er in een onbekend aantal gevallen fouten zijn gemaakt bij de selectie van patiënten. ,,Het kan zijn dat er bij de selectie van patiënten vanuit het huisartsinformatiesysteem menselijke fouten zijn gemaakt. Of dat het systeem niet helemaal up-to-date is, waardoor mensen die vroeger iets hebben gemankeerd nu een uitnodiging krijgen’', stelde een woordvoerder.

Het RIVM kent ook de verhalen. ,,Maar het is aan de huisartsen om deze uitnodigingen te versturen en in te schatten aan wie. Zij weten wat er bij patiënten speelt, maar in individuele gevallen kan dat dan anders uitpakken.”

Volgens de jongste cijfers van het coronadashboard van de overheid zijn inmiddels in ons land 7.161.926 prikken gezet. Dit cijfer omvat zowel eerste als tweede prikken.