Mensen vinden de foto’s van Jurian soms te confronterend: ‘Dat laat mij juíst zien dat dit nodig is’

rechtszaak De (sjoemel)sigaret via de rechter verbieden is echt niet ondenkbaar

Het draait vandaag in de rechtbank Rotterdam weer om de ‘sjoemelsigaret’ in een zaak van de Stichting Rookpreventie Jeugd tegen het ministerie. In de praktijk kan het zelfs zo gek lopen dat álle peuken die nu in de schappen liggen, straks per direct moeten worden verwijderd. Hoe zit het ook alweer?

2 september