Mensenrechtencollege krijgt recordaantal discriminatiemeldingen

VIDEO Tom droomde er altijd van avonturier te zijn, dus steekt hij wandelend de wereld over: ‘Dit gaat lukken’

18 april Een krankzinnig idee? Ja, zegt Sliedrechter Tom Boerman onomwonden over zijn eigen plan om lopend alle zeven continenten op de wereld over te steken: een wandeling van zo'n 40.000 kilometer. ,,Maar juist omdat het zo krankzinnig is, is het zo leuk.’’