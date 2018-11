Merendeel Nederlanders wil minder smartphones bij evenementen

Een rondvraag door Eventbrite bij meerdere Nederlandse clubs en festivals blijkt dat er draagvlak is om het gebruik van smartphones in te perken. De School in Amsterdam is een club die proactief smartphonegebruik aan banden legt. Zij plakken de lens van het toestel af. Jochem Wertheimer, eigenaar van De School: ,,Alles in onze club straalt uit dat luisteren en opgaan in de muziek belangrijker is dan het vastleggen van een moment.”

DJ, producer en labelbaas Anja Schneider zegt in een reactie dat het voor haar als artiest ook fijner is om gezichten te zien, in plaats van smartphones: ,,Ik bouw aan een set die misschien wel de hele nacht duur of aan het einde van een after-party is gepland. Je kunt dat dan niet samenvatten in een klein stukje video, gefilmd op een telefoon, van drie minuten of twintig seconden of zoiets. Zie ik een woud van telefoons in de lucht als ik aan het optreden ben. Natuurlijk. Voor mij is dat een probleem, omdat je de mensen niet kunt zien.”