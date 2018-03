Met 17 je rijbewijs halen is veilig, als je heel veel kilometers maakt

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen glundert bij het CBR-centrum in Schelluinen waar ze drie 17-jarigen komt feliciteren die zojuist hun rijbewijs hebben gehaald. 2todrive, het experiment om al op je 17e je rijbewijs te kunnen halen, is een succes. Vanaf donderdag wordt het vaste praktijk door nieuwe wetgeving.

Begeleider

De pubers mogen autorijden, mits er een begeleider meerijdt tot ze 18 zijn. En dat pakt goed uit voor de verkeersveiligheid, blijkt uit internationaal onderzoek. Iedereen die zijn rijbewijs heeft weet het: echt autorijden leer je pas na het examen. In het jaar begeleid rijden, meestal met vader of moeder naast zich, leren de tieners heel veel. In Duitsland zijn jongeren die zo geoefend hebben 30 procent minder vaak betrokken bij een ongeval.

In Zweden en Noorwegen mogen tieners al op hun 16e rijexamen afleggen. Ook in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland is 16 jaar de norm, waarna ook daar een begeleider meerijdt. In de Scandinavische landen werd het risico van een ongeluk bij de tienerchauffeurs onderzocht. In Zweden reden de tieners tot hun 18e verjaardag gemiddeld 3.795 km onder begeleiding, in Noorwegen 1.153 km. In Zweden bleken de tieners later wél veiliger te rijden en minder brokken te maken, in Noorwegen niet. Veel kilometers maken met vader of moeder naast je, is dus het devies.

Nederland heeft het vervroegd halen van het rijbewijs een op een gekopieerd van Duitsland, ook de startleeftijd van 17. Het had ook 16 jaar kunnen zijn. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs, stelt de SWOV, dat het puberbrein van een 16-jarige minder functioneert dan van een 17-jarige. Bovendien, de 16-jarigen gaan al met hun brommer op de rijbaan tussen de auto's. Minister Van Nieuwenhuizen voelt er niet veel voor. ,,Dat vind ik niet nodig. We hebben een goede balans nu. Voor 16-jarigen zijn er andere rijbewijzen.''

Op jonge leeftijd een rijbewijs halen is vaak een deal met je ouders. ,,Mijn ouders spraken met me af dat ik mijn rijbewijs op mijn 17e mocht halen als ik niet zou gaan roken. En geen scooter natuurlijk. Als ik naar mijn klasgenoten kijk doet iedereen of het zo: of je rijbewijs of een scooter,'' zegt de 17-jarige Anna van Nes uit Zwijndrecht.

Brommer

Alleen al doordat veel 17-jarigen de brommer laten staan, wordt het veiliger in het verkeer. ,,Brommer rijden is veel gevaarlijker dan auto rijden,'' zegt Patrick Rugebregt. Sinds de invoering van 2toDrive kelderde het brommerbezit onder pubers van 42.000 stuks in 2010 tot 8.500 in 2015.

Vorig jaar slaagde 56 procent van de 17-jarigen (ruim 33.000 pubers) de eerste keer voor het rijexamen. Ze haalden daarmee zelfs een beter resultaat dan de 18-jarigen, van wie meer dan de helft de eerste keer zakte. ,,Die 17-jarige kiest er nog bewuster voor dan de 18-jarige. Motivatie is altijd een belangrijke reden om iets tot een goed eind te brengen'', zegt de minister.