‘Met 50 graden in een gestrande trein worden passagiers snel chagrijnig’

,,De waterwagen is weer vol geladen.” Monter komt chauffeur Stefan van Geffen vanochtend de uitvalsbasis van ProRail's Team Incidentenbestrijding binnenlopen. 1200 halve liter flesjes heeft hij in de grote koeling gestouwd. ,,Genoeg voor passagiers van twee tot drie volle treinen.”



Zoveel water is geen overbodige luxe. ,,Als de airco van een trein uitvalt, loopt de temperatuur binnenin op naar 50 tot 60 graden”, vertelt ploegleider Johan Knuivers. ,,In een volle trein gaat dat bijzonder snel.” Gelukkig is ProRail meestal snel ter plekke, op zeven plekken in Nederland heeft de spoorbeheerder teams paraat. Die in de Domstad bedient Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. ,,Dankzij live file-informatie wordt automatisch het dichtstbijzijnde team opgeroepen”, vertelt Jeroen de Vries, teamleider incidentenbestrijding Randstad-Noord. ProRail mag bovendien met een blauw zwaailicht rijden. ,,Zo kunnen we altijd in twintig minuten aanwezig zijn.”



Naast de waterwagen bezit het team een busje en een speciaal gemaakte vrachtwagen klaar staan. Daar zit alles in wat nodig is bij calamiteiten. ,,Een kettingzaag om een trein open te maken, een brandblusser, zeilen om een gedeelte af te schermen.”



Verder lezen na foto