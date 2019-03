Met Boeing 737 MAX op Gran Canaria gestrande TUI-reizigers weer thuis

Gestrand in Sofia

172 passagiers van TUI die waren gestrand in Sofia, keren vandaag nog niet terug naar Nederland. Een door TUI ingehuurd vliegtuig zou ze ophalen, maar na aankomst in Bulgarije was er een ‘technische melding’ bij het toestel en daarom is de terugvlucht gecanceld, zegt de reisorganisatie.



De reizigers, die dinsdag per Boeing 737 MAX waren vertrokken uit de Egyptische badplaats Hurghada, kregen halverwege de vlucht te horen dat dit type vliegtuig in de gehele Europese Unie niet meer mag vliegen. Ze moesten daarom uitwijken naar Sofia. Daar hebben ze de nacht in hotels doorgebracht.