Met corona besmette medewerker van Utrechtse theaterproef kan opgelucht ademhalen

Ruim een week geleden, op 15 februari, trapte Fieldlab Evenementen een reeks pilotevenementen af tijdens het zakelijke congres Back 2 Live in het Utrechtse Beatrix Theater. Daar waren 500 bezoekers bij aanwezig. Zowel vooraf als achteraf werden alle aanwezigen getest, ook burgemeester Sharon Dijksma. Na afloop van het congres testte een medewerker positief op het coronavirus.



Volgens Fieldlab Evenementen heeft de besmette medewerker tijdens zijn werk niemand anders met het coronavirus besmet. ,,Dat blijkt uit de PCR-testen die de bezoekers en medewerkers vijf dagen na het evenement hebben ondergaan", aldus een woordvoerder.



Alle aanwezigen kregen op de zaterdag voorafgaand aan het experiment een PCR-test. Daaruit bleken zes mensen het coronavirus te hebben. Zij mochten niet naar het evenement. De medewerker bleek, aldus de organisatie, toen nog niet besmet. Vermoedelijk is de werknemer tussen de test op zaterdag en de start van het congres op maandag met het coronavirus besmet geraakt. ,,Personen die in nauw contact met deze medewerker hebben gestaan of anderen, waarvan bekend is dat zij een bericht hebben gekregen via de Coronamelder App, hebben inmiddels allen een negatieve test afgelegd.”