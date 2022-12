Met de postzegel sterft ook de verzamelaar uit: ‘Het is een sterfhuisconstructie’

Kroegbaas Gerbert stapt naar Rijdende Rechter: ‘Zelfs de geur van kroketten leidt tot klachten’

Dwangsom op dwangsom krijgt Gerbert Doornwaard (52), eigenaar van Kappie’s café in Elburg. De buurt wordt hoorndol van de geluidsoverlast, beklaagde zich bij de gemeente en werd in het gelijk gesteld. ‘Kappie’, zoals de bijnaam van de ondernemer luidt, is ten einde raad. ,,Gasten horen de muziek niet eens.’’

14 december