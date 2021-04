Met de praatjes van BBB heb ik niks, maar de klare taal van Caroline spreekt me wél aan

Vader Ruinerwold krijgt bijna 100.000 euro terug van Openbaar Ministerie

18:05 Vader Gerrit-Jan van D. uit Ruinerwold krijgt bijna een ton terug van het Openbaar Ministerie (OM). Omdat hij niet in staat is terecht te staan, is het strafvorderlijke belang komen te vervallen. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van Dagblad van het Noorden.