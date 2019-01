Met deze maatregelen kunnen we in recordtijd minder CO2 uitstoten

Het kabinet dient razendsnel maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot omlaag te krijgen en het klimaatakkoord van Parijs na te leven. In de Urgenda-zaak oordeelde het gerechtshof dat Nederland in 2020 een kwart minder CO2 moet uitstoten dan in 1990.



Vorige week bleek dat dit niet gaat lukken. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving komen we volgend jaar uit op 21 procent CO2-reductie: 9 megaton te weinig. Premier Mark Rutte kondigde vrijdag extra maatregelen aan. Maar welke? Die vraag beantwoordt het kabinet na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Het lijkt erop dat coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet willen worden gestraft voor impopulaire ingrepen.



Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen, rekende uit hoe we in recordtempo 9 megaton minder CO2 kunnen uitstoten ,,Het is lastig, maar het kán’’, zegt Visser. ,,Als politici en burgers bereid zijn drastische keuzes te maken, kun je volgend jaar een heel eind komen.’’