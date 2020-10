Met deze tips kom je de halve lockdown en de herfstvakantie wel door

Het was opnieuw een flinke domper dinsdagavond: sporten in groepen aan banden, restaurants en cafés dicht. De strenge maatregelen zorgen opnieuw voor veel persoonlijk leed. Maar in dit artikel bekijken we het voor één keer van de positieve kant: wat kan er de komende vier weken nog wél? En hoe kom je de herfstvakantie toch gezellig door?

We geven je tips om er, ondanks alles, een paar leuke weken van te maken.

1. Maak van je huis een hotel of bioscoop

Leuk als je kinderen hebt, maar ook om je partner mee te verrassen: tover je huis om tot een filmzaal of 5-sterren hotel. Neem het niet te letterlijk door de deur voor iedereen open te zetten, maar zorg ervoor dat je huisgenoten helemaal in de watten worden gelegd.

Begin de dag met een luxe ontbijtbuffet, gewoon op de eettafel. Leg een matras voor de televisie in de woonkamer en bouw er met lakens een hut omheen voor de ultieme bioscoopervaring. Paar leuke lichtsnoertjes erin, wat lekkere snacks en je favoriete film erbij en je bent al een heel eind. Sluit de dag af met een uitgebreid diner dat je zelf maakt of dat je thuis laat bezorgen. Succes gegarandeerd!

Tekst gaat verder onder foto.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

2. Ga naar het bos of het strand

Een frisse neus halen is gezond en een flinke wandeling op z'n tijd is goed voor lijf en geest. Vermijd drukke plekken en hou je altijd aan de 1,5 meter afstand, daar is in principe ieder bos of strand groot genoeg voor. Omdat de horeca dicht is, is het wel slim om een rugzak met lekkere tussendoortjes mee te nemen. Een thermoskan met warme chocomelk of koffie of een paar flesjes water en wat bakjes gevuld met fruit en noten bijvoorbeeld.

3. Maak een herfsttafel of bloemstuk

Terug van je wandeling? Hopelijk heb je wat leuke schelpjes, kastanjes of mooie blaadjes meegenomen. Niet te veel natuurlijk, voor je een boze boswachter achter je aan hebt. Met de strand- of bosattributen kan je hele leuke dingen doen. Maak bijvoorbeeld een ouderwetse herfsttafel met kastanjepoppetjes of een ketting van schelpjes. Ook leuk: een modern herfststuk zoals te zien op het voorbeeld hieronder.

Tekst gaat verder onder foto.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

4. Bezoek de sauna of bioscoop

Helemaal geen zin om net als in de tip hierboven zelf aan de slag te gaan je huiskamer tot bioscoop om te bouwen? Koop dan gewoon een kaartje voor een filmvoorstelling. Ervoor of erna kan je helemaal tot rust komen in de sauna. Want sauna's en bioscopen, die blijven deze lockdown light gewoon open. Wel heeft iedere sauna en bioscoop te maken met een strikte hantering van het maximale aantal bezoekers. Reserveer je plekje dus op tijd.

5. Organiseer een spelletjestoernooi

Als de regen op de ramen tikt, of ‘wanneer de ramen worden aangetikt door de regen', zoals weerman Peter Kuipers Munneke het in dit filmpje mooi verwoordde, is het heerlijk om met een kop thee of een glas wijn op de bank te hangen. Maar, bijna net zo leuk: bordspelletjes! Organiseer voor je huisgenoten of voor de drie personen die op bezoek mogen komen een spelletjestoernooi.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm roosendaal - 20200406 - pix4profs/petervantrijen.wouter coppens en marloes van haften zijn fanatieke bordspelspelers © peter van trijen/pix4profs

6. Nieuwe sport

Het sporten in teamverband is voor volwassenen tijdelijk van de baan. Maar niet getreurd: sportscholen blijven vooralsnog gewoon open en er zijn genoeg sporten die je in je eentje kan doen. Dit is het perfecte moment om voor een nieuwe sport te kiezen als je het hardlopen of wielrennen wat beu begint te raken. Wat dacht je van het volgen van golflessen? Of handboogschieten, paardrijden, een potje petanque met je partner of inline-skaten.

7. Bak het moeilijkste recept dat er is

Weinig origineel misschien, maar je moet wat. Pak eindelijk eens het moeilijkste recept uit je favoriete bakboek erbij. Precies diegene waar je normaal snel voorbij bladert en ga ermee aan de slag.

Tekst gaat verder onder foto.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Trek gerust een hele dag uit voor de dertiglagentaart, stapels macarons of millefeuille met chocolade-espuma. Met ingrediënten halen, oven- en afkoeltijd ben je zo twee dagen verder voor je je perfecte baksel klaar hebt.

8. Herinneringenavond

Misschien herken je het nog wel van de tijd dat we nog op zaterdagavond naar de kroeg mochten: er was altijd die ene vriendin bij die een (digitale) camera bij zich had en de hele avond op beeld vastlegde. Hoe leuk is het om al die foto's en filmpjes in een diapresentatie achter elkaar te zetten en terug te kijken? Een gecensureerde versie is natuurlijk ook mogelijk: bekijk met je kinderen of partner oude fotoalbums. Waarschijnlijk leiden de foto's naar prachtige verhalen of zelfs naar nieuwe herinneringen.

9. Haal de kerstsfeer in huis

Hoe je het ook wendt of keert en welke tips je ook krijgt, het uiteinde van het jaar zal er anders uitzien dan normaal. Waarom zou je het dan niet al vroeg zo gezellig mogelijk maken in huis? Hang die snoeren buiten maar alvast op, maak wat schitterende guirlandes voor in de vensterbank en geniet zo lang je wilt van het kerstgevoel.

Tekst gaat verder onder foto.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

10. Bonustip: maak (alvast) zelf een adventskalender

Maak je eigen adventskalender. Hoe leuk is het om zelf 24 (of 31) cadeautjes uit te zoeken en ze op een originele manier te verpakken voor iemand die je lief is. Je kan met een vriend of vriendin afspreken dat jullie een kalender voor elkaar maken.

Als het december (of oktober, of november) is, spreek je iedere dag een tijdstip af waarop je met elkaar videobelt en tegelijk een cadeautje openmaakt. Het hoeft niet duur te zijn: van zijn of haar favoriete theesmaak tot een paar sokken, spreek een budget af en maak het zo gek als je zelf wilt. Je hoeft hier natuurlijk niet mee te wachten tot kerst. Het is nu eenmaal een rare tijd.

Kijk hier naar onze meest bekeken video’s: