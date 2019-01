Met Driekoningen moet de kerstboom weg, maar wat vieren we eigenlijk?

Langs de deuren

Hoewel het nu steeds minder gedaan wordt, gaan in bepaalde delen van het land kinderen verkleed als Drie Koningen al liedjes zingend langs de deuren om snoep te verzamelen. Ze hebben een lange stok bij waar een verlichte ster aan hangt. In Brabant staat de traditie zelfs op de nationale lijst van immaterieel erfgoed.



Een ander gebruik is het bakken van een driekoningenkoek. In deze koek zit een boon verstopt. Wie de boon vindt, is voor die dag de koning. Meestal mag de gelukkige de spelletjes uitkiezen of bepalen wat er die dag gegeten wordt.