Met één druk op de knop een pandemiepup voor de deur: wie dat deed moet zich schamen

Zij verkneukel­den zich al over opheffing avondklok: ‘Bij kritiek word je al snel als ‘wappie’ weggezet’

16 februari Het nieuws dat de avondklok mogelijk op de helling ging, hield vandaag heel Nederland in de ban. Hoewel het hof vanavond besloot 'm voorlopig toch in stand te houden, hopen sommige Nederlanders dat hij in de loop van de week alsnog wordt afgeschaft.