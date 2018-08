Met een razzia had uitzetting joodse gemeenschap uit synagoog niks te maken

Kalkoenen sterven in gloeiendhe­te vrachtwa­gen bij Hazeldonk

6 augustus Een vrachtwagen met pluimvee is vanmiddag van de snelweg bij Hazeldonk geplukt, omdat de kalkoenen in zijn trailer het veel te warm hadden. Het was 34 graden in de kleine hokken, zo meldt een agent die erbij was. Dat was zo warm, dat meerdere kalkoenen het loodje hadden gelegd.