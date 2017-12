Met een teen als duim rijdt Jan Frantsen weer motor

Hij kan sinds kort zijn vork weer vasthouden. Net als zijn telefoon. Veters strikken lukt nog niet. Net zo min als motorrijden, zijn grote passie. Toch is Jan Frantsen uit Assendelft nu al zo blij als een kind met zijn nieuwe en onorthodoxe aanwinst: een teenduim.



,,Hij is groot en misschien niet zo mooi. En vooraf dacht ik dat ik me daaraan verschrikkelijk zou ergeren, maar ik vind het wel oké. Het gaat mij om de functionaliteit. Thumbs up, zeg ik nu bij elk afscheid. En vrienden roepen me na: we duimen altijd voor je.''



Hij kreeg het bijzondere ledemaat nadat hij in juli bij een bedrijfsongeval - Frantsen is slijper van machineonderdelen – zijn duim kwijt raakte. ,,Het voelde plots alsof er met een zware hamer op was geslagen. Branderig, steken. Ik trok mijn handschoen uit en het hele kootje plofte in mijn handpalm. Mijn duim hing aan een velletje en ik riep in paniek: hij is eraf.''