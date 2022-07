Met extreme hitte in de file: grote vakantiedrukte op Europese wegen

In Duitsland is het op de route Ulm-Füssen-Reutte richting Oostenrijk via de A7 en de B179 erg druk. De vertraging is daar bijna een uur. Op de A10 - de Tauern Autobahn - in Oostenrijk rijdt tussen Bischofshofen en Sankt Michael im Lungau veel verkeer. De vertraging is daar twee uur.



Ook vakantiegangers die in Zwitserland op de A2 in zuidelijke richting naar de Gotthardtunnel rijden, moeten rekenen op twee uur vertraging. Verder laat de ANWB weten dat het opvallend druk is op de wegen in Slovenië en Kroatië. Op de A9 van Kroatië naar Slovenië moet het verkeer rekening houden met bijna twee uur extra reistijd. De andere kant op is er ongeveer een half uur vertraging.



Ook dichter bij huis, bij het Belgische Luik, kan de vertraging groot zijn omdat door werkzaamheden aan de E25 de weg in beide richtingen dicht is. In Nederland is de vakantie in regio Noord gisteren ook begonnen. Voor de kinderen in het zuiden van Nederland begint de zomervakantie volgende week.