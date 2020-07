Met het blote oog komeet Neowise spotten? ‘Grijp die kans, want dit zie je niet vaak’

Klacht naar inspectie: ‘Zorgin­stel­lin­gen in Arnhem en Velp voeren te streng coronabe­leid’

16:38 De stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In de Zorg (SOVIDZ) heeft een klacht bij de zorginspectie neergelegd over twaalf (ouderen)instellingen die een te streng coronabeleid zouden voeren. Daaronder zijn Insula Dei in Arnhem en Monte Bello in Velp.