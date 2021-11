Met meneer pastoor bij de coronacijfers, weet ik weer waar het in het leven echt om gaat

In het begin van het nieuwe normaal stonden ze regelmatig in de krant. De gezichten van de mensen die in het ziekenhuis lagen te snakken naar adem, of die het hoekje al om waren gegaan omdat het virus zijn vernietigende werk had gedaan. Ik herinner me Henk en Mien, het oudere echtpaar uit Berlicum. In hun kisten werden ze door de straten van mijn geboortedorp gefietst zodat iedereen toch een laatste groet kon brengen. Of van de 29-jarige Guus uit Beek en Donk, die overleed terwijl broer Bram het wel redde.