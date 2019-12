Meteorenzwerm: vanavond weer vallende sterren te zien

De aarde en meteorenstorm Geminiden kruisen elkaar deze week, wat mooie taferelen kan opleveren. Vannacht was er vanwege de bewolking weinig te zien, maar vanavond is er meer kans om de sterrenregen te aanschouwen.

Bewolking en regen gooiden gisteren roet in het eten. Vandaag een herkansing voor iedereen die gisterenavond of vanochtend hoopte op een kosmisch spektakel. Weerplaza verwacht vandaag overdag nog bewolking en neerslag in het hele land, maar tegen de avond gaat het opklaren. Naar verwachting is er bijna overal een heldere hemel als de avond valt. Prima omstandigheden om de meteorenzwerm te aanschouwen. Mogelijk zijn er tientallen vallende sterren zichtbaar.

Een meteorenzwerm (of meteorenstorm) is een groep stofdeeltjes, afkomstig van een planetoïde of komeet, die in een baan in ons zonnestelsel vliegt. Wanneer de aarde en zo’n zwerm elkaar passeren, verbranden er stof- en gruisdeeltjes bij contact met onze dampkring. Bij die chemische reactie zien we op aarde een ‘vallende ster’. Mits het donker is en het weer helder natuurlijk. Elk jaar rond deze tijd passeren we Geminiden, de op één na grootste meteorenstorm zichtbaar aan onze hemel.

Volle maan

Meteorenstormen worden genoemd naar de sterrenbeelden die horen bij de richting waar ze vandaan komen. Geminiden is vernoemd naar het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini is tweeling in het Latijn).