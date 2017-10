'#metoo is begin van nieuwe seksuele revolutie'

Ook in de keuken van BN'er Angela Groothuizen is de hashtag #metoo op dit moment hét gesprek van de dag. ,,We hebben het er sinds de affaire Weinstein al heel vaak over gehad.'' De presentatrice/zangeres die begin jaren 90 in haar pioniersprogramma Seks met Angela al over ongewenste intimiteiten sprak, is zelf vaak genoeg 'prooi' van grijpgrage mannen geweest.



,,In de tijd dat ik bij de Dolly Dots zat, is er van alles gebeurd. Ik herinner me vooral dat ene moment dat er vier mannen de kleedkamer binnenstapten waar ik net in mijn onderbroek stond. Gelukkig kwam mijn broer binnen, anders was het echt foute boel geweest.'' Geweld is haar altijd bespaard gebleven. ,,Ik beet letterlijk van me af, en heb mijn dochters dat ook geleerd. Als je in een enge situatie komt: schreeuw, sla, vecht!''



Waarmee Groothuizen op geen enkele manier wil zeggen dat zij dapper is en anderen niet. ,,Die boodschap wil ik ab-so-luut niet uitdragen, daarom heb ik me tot nu toe stilgehouden. Want er zijn zoveel situaties waarin vrouwen en mannen niks, maar dan ook niks aan dit soort ellende kunnen doen. De slachtoffers hoeven zich nóóit schuldig of vies te voelen: dat moeten de daders.''



Groothuizen heeft goede hoop dat er iets in gang is gezet na de stortvloed aan reacties op de val van Harvey Weinstein, de Amerikaanse regisseur die zich mogelijk decennia aan vrouwen in Hollywood heeft vergrepen. ,,Geweldig dat een paar actrices de moed hebben gehad die man eindelijk aan te pakken en het zo voor anderen makkelijker hebben gemaakt zich uit te spreken.'' Mét, vindt ze, veel dank aan de social media. ,,Vroeger was zo'n beweging moeilijk op gang gekomen. Nu ontstaat er snel een sneeuwbaleffect.''