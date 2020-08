MH17-proces: advocaten binnenkort naar Rusland voor overleg met verdachte

Politie vindt 42.000 euro in auto van werkloze Rotterdam­mer

28 augustus Agenten hebben vorige week 42.000 euro in beslag genomen bij een voertuigcontrole op de Boompjes in Rotterdam, zo is vandaag bekendgemaakt. Het grote geldbedrag zat verstopt in een verborgen ruimte in de auto. Later bleek de 50-jarige bestuurder in zijn woning nog meer geld verstopt te hebben.