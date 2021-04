MH17-proces: rechtbank wil zelf wrakstukken van toestel zien

De rechters in het MH17-proces willen met eigen ogen de wrakstukken van vlucht MH17 zien om zo de schade aan het toestel te kunnen beoordelen. De rechtbank zal die zogenoemde schouw op 26 mei uitvoeren. De reconstructie van een deel van het toestel staat al jaren in een loods op de militaire vliegbasis Gilze-Rijen.

Dat maakte de rechtbank vanmiddag bekend tijdens een tussentijdse zitting in het MH17-proces. Dat toestel werd op 17 juli 2014 neergeschoten boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden, waaronder 193 Nederlanders, kwamen bij de crash om het leven. In het proces worden drie Russen en een Oekraïner vervolgd, zij hadden een leidinggevende rol bij de pro-Russische separatisten die het vliegtuig met en BUK-raket uit de lucht zouden hebben geschoten.

Quote We vinden eigen waarneming noodzake­lijk. We willen een goed beeld van de schade Hendrik Steenhuis, Rechter

Inslagschade

In de loods is een deel van de cockpit van MH17 gereconstrueerd. Ook zijn er delen van onder meer de linkervleugel en het staartstuk opgeslagen. Op de gebruikte wrakstukken is de schade door de inslag van de BUK te zien. De wrakstukken zijn gebruikt in verschillende onderzoeken naar de oorzaak van de crash, omdat ze onder meer informatie geven over wat voor soort raket gebruikt is en vanaf welke locatie die zou zijn afgevuurd. De rechtbank wil nu zien waar die inslag precies zit en op welke plekken van het toestel dat meer en minder is. ,,We vinden eigen waarneming noodzakelijk. We willen een goed beeld van de schade”, aldus rechter Hendrik Steenhuis.

Het Openbaar Ministerie drong er gisteren bij de rechtbank nog op aan om zelf te gaan kijken. Onder meer omdat er een verschil van mening bestaat tussen enkele experts over de conclusie die uit de wrakstukken getrokken moet worden. Experts van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en de Royal Military Academy in Brussel ondersteunen de theorie van het OM dat MH17 is geraakt door een BUK en zijn het eens over de afvuurlocatie.

Russisch bedrijf

Een deskundige van Almaz Antey, het Russische bedrijf dat de BUK-raketten maakt, heeft daar twijfels over en geeft aan dat het projectiel vanuit een ruimer gebied kan zijn afgevuurd. Die locatie is van belang om te bepalen wie de raket heeft afgevuurd: pro-Russische rebellen of (zoals Rusland ooit stelde) het Oekraïense leger. ,,Wij zouden het onwenselijk vinden als iedereen in die discussie die afstand op de reconstructie zelf in levende lijve heeft gezien – alle deskundigen, alle raadslieden en alle officieren van justitie – behalve uw rechtbank, terwijl u nu juist de beslissingen neemt”, stelde het OM gisteren.

Ook verwacht het OM nog een discussie over de verschillende plekken op het toestel waarop schade te zien is: ,,We gaan in deze zaal nog discussiëren over de betekenis van de afstand tussen het gebied met de meeste schade en enkele inslagen veel verderop, in de motor en de linkervleugel, terwijl tussen die twee gebieden een groot gebied zit zonder inslagen.”

Expert is ziek

Sinds het begin van het proces vragen de advocaten van een van de verdachten, Oleg Poelatov, ook om zo'n schouw van het toestel. Zij wilden samen met een deskundige de schade nog een keer bekijken. Die deskundige heeft zich echter om gezondheidsredenen teruggetrokken. De advocaten willen ook meer wrakstukken zien dan er nu in de loods aanwezig zijn.

